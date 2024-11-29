Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Estonya temsilcisi Pölva Serviti'yi ağırlayacak

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında yarın Estonya'nın Pölva Serviti takımını konuk edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede Kuzey Makedonyalı hakemler Marija Ilieva ile Silvana Karbeska görev yapacak.

İki takım arasında Slovenya'da yapılan ilk maçı 26-24 kaybeden siyah-beyazlıların tur atlaması için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.