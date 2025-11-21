Beşiktaş esnafı, Böcek ailesinin davasına müdahillik talebiyle başvuracak

Beşiktaş ve Ortaköy esnafı, Böcek ailesinin zehirlenerek yaşamını yitirmesine ilişkin Ortaköy Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya bölge esnafı ve yurttaşlar katıldı.

Beşiktaş Çarşı Esnaflar Derneği avukatı Mehmet Derviş Yıldız, 6 yaşındaki Kadir Muhammet, 3 yaşındaki Masal ile anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in hayatını kaybetmesi nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi. Tıbbi bulguların, ailenin zehirlenme biçimiyle ilgili gerçeği ortaya koyduğunu belirten Yıldız, “Ortaköy esnafı olayın vahametiyle ilk günden beri mağdur edildi” dedi.

Ailenin kaldığı Fatih’teki Harbour Suites Otel sahibinin sorumluluğunun açığa çıktığını savunan Yıldız, davaya müdahil olacaklarını söyleyerek şöyle konuştu:

Bizler Beşiktaş-Ortaköy esnaf dernekleri olarak merhum Böcek ailesinin katli davasında aileden yana müdahil olma kararı aldık. Ailenin kaldığı otel sahibinin karşısına dikileceğiz. O ailenin hakkı için biz de orada olacağız. Sadece Ortaköy değil, Beşiktaş ilçesi sınırlarında bütün esnafın ciroları yüzde 70 düşmüş durumda. Bu dükkanlarımızda on binlerce işveren, yüz binlerce çalışan var. Beşiktaş 180 bin nüfuslu bir ilçedir ve 3,5 milyon misafir ağırlar. İlçenin bütün halkı, bunun geliriyle geçinir, çocukları okutur ve ailesine sahip çıkar. İstanbul'da yaşayan hiç kimse 'Ortaköy'de yemek yemedim, ağırlanmadım' diyemez. Bundan sonra kendi adımıza da ölen ailenin adına da susmayız. Adaletin bir an evvel tecelli etmesini istiyoruz."