Beşiktaş EuroCup Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Türkiye Basketbol Ligi’nde 13’te 13 yaparak dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, Avrupa sahnesinde de iddiasını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, EuroCup 2025/26 sezonunda şampiyonluk hedefiyle kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Basketbolseverler ise “Beşiktaş EuroCup maçı ne zaman”, “saat kaçta” ve “hangi kanalda” sorularına yanıt arıyor.

BEŞİKTAŞ – NİNERS CHEMNİTZ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, EuroCup 25/26 sezonu Grup B mücadelesinde Almanya temsilcisi Niners Chemnitz ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 23 Aralık tarihinde oynanacak.

Maç Saat Kaçta?

Beşiktaş – Niners Chemnitz EuroCup maçı saat 21:00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ – NİNERS CHEMNİTZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

EUROCUP GRUP B PUAN DURUMU

EuroCup Grup B’de üst sıralar oldukça çekişmeli bir görünüm sergiliyor. Beşiktaş, aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içinde yer alıyor.

Sıra Takım G M A:Y P 1 JL Bourg 9 2 880:793 18 2 Beşiktaş 8 3 996:901 16 3 Türk Telekom 7 4 950:823 14 4 Buducnost 7 4 957:851 14 5 Trento 6 5 903:945 12 6 Niners Chemnitz 5 6 886:880 10

BEŞİKTAŞ EUROCUP’TA NEDEN KRİTİK BİR MAÇA ÇIKIYOR?

Grup B’de üst sıralardaki yerini korumak isteyen Beşiktaş için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Hem puan tablosundaki konum hem de şampiyonluk hedefi açısından Niners Chemnitz maçı kritik bir viraj olarak görülüyor.

Beşiktaş EuroCup maçı hangi gün?

Beşiktaş – Niners Chemnitz EuroCup maçı 23 Aralık tarihinde oynanacak.

Beşiktaş EuroCup maçı saat kaçta?

Karşılaşma 21:00’de başlayacak.

Beşiktaş EuroCup maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Beşiktaş EuroCup Grup B’de kaçıncı sırada?

Beşiktaş, EuroCup Grup B’de 2. sırada yer alıyor.

Türkiye Basketbol Ligi’nde sergilediği kusursuz performansı EuroCup’a taşımak isteyen Beşiktaş, 23 Aralık akşamı Niners Chemnitz karşısında sahaya çıkıyor. Saat 21:00’de başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz izlenebilecek. Siyah-beyazlılar için bu maç, EuroCup yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak.