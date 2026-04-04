Beşiktaş, EuroCup'ta finale yükseldi

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan EuroCup'ta Beşiktaş finale yükselen ilk takım oldu.

Dün oynanan maçta bir başka Türk takımı Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 82-72 mağlup eden Beşiktaş, seride durumu 2-0'a getirerek finale çıktı.

Beşiktaş'ta Byranton Lemar 18, Devon Dotson 16 sayı ile yıldızlaştı.

Diğer yarı finalde ise Türk Telekom kendi sahasında JL Bourg'a 76-73 kaybetti ve seri 1-1'e geldi.

Finalde Beşiktaş'ın rakibi olacak mücadele 8 Nisan'da oynanacak.