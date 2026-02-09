Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Eurocup'ta liderlik için sahada

Beşiktaş, Eurocup grup aşamasının son maçında yarın deplasmanda Panionios ile karşılaşacak. Grubu lider olarak tamamlamak isteyen siyah-beyazlılar, kazanıp Bourg'un kaybetmesini bekleyecek.

Spor
  • 09.02.2026 09:47
  • Giriş: 09.02.2026 09:47
  • Güncelleme: 09.02.2026 09:51
Kaynak: AA
Beşiktaş, Eurocup'ta liderlik için sahada
AA

Beşiktaş, Eurocup B Grubu 18'inci ve son haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios ile karşılaşacak. Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi ve çeyrek finale yükselmeyi geçen hafta garantileyen siyah-beyazlıların 12 galibiyeti, 5 mağlubiyeti bulunuyor.

İkinci sıradaki Beşiktaş liderlik için Yunanistan deplasmanında kazanıp ikili averajda üstün olduğu ve zirvede yer alan Cosea JL Bourg-en-Bresse'nin kaybetmesini bekleyecek.

Panionios ise grupta oynadığı 17 karşılaşmada 3 galibiyet, 14 yenilgi yaşarken 10. ve son basamakta kendine yer buldu. Dusan Alimpijevic'in öğrencileri Basketbol Süper Ligi'nde de ikinci sırada yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol