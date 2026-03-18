Beşiktaş, Eurocup'ta yarı final peşinde

Beşiktaş, Eurocup çeyrek finalinde bugün sahasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı kritik mücadelede avantajı kullanmak istiyor.

DOĞRUDAN ÇEYREK FİNALE YÜKSELMİŞTİ

Dusan Alimpijevic'in öğrencileri normal sezonda B Grubu’nu 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider tamamlayan siyah-beyazlılar, doğrudan çeyrek finale yükselmişti.

İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia ise grubunu 5. sırada bitirdikten sonra 8’li final etabında Umana Reyer’i 94-90 mağlup ederek bu tura geldi.

İki ekip sezon içinde karşı karşıya gelirken, İstanbul’daki mücadeleyi Beşiktaş 97-83 kazanmış, İtalya’daki karşılaşmada ise Dolomiti Energia 87-74’lük skorla galip gelmişti.

Beşiktaş, turu geçmesi halinde yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.