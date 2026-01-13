Beşiktaş, Eurocup'ta zorlu deplasmanda

Beşiktaş, Eurocup B Grubu'nun 14. haftasında yarın Fransa'nın Bourg takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

BOURG GRUP LİDERİ

Geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 2. basamakta başladı. Fransa temsilcisi ise 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan cetvelinin zirvesinde yer alıyor.

Beşiktaş, bu sezon Bourg ile oynadığı ilk maçta rakibini 90-60 mağlup etti.