Beşiktaş, Eurocup'ta zorlu deplasmanda
Beşiktaş, Eurocup B Grubu'nun 14. haftasında yarın Fransa'nın Bourg takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 2. basamakta başladı. Fransa temsilcisi ise 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan cetvelinin zirvesinde yer alıyor.
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş, Eurocup B Grubu'nun 14. haftasında yarın Fransa'nın Bourg takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
BOURG GRUP LİDERİ
Geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 2. basamakta başladı. Fransa temsilcisi ise 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan cetvelinin zirvesinde yer alıyor.
Beşiktaş, bu sezon Bourg ile oynadığı ilk maçta rakibini 90-60 mağlup etti.