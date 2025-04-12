Beşiktaş evinde Başakşehir'e mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

33. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kemen, pasını bekletmeden Piatek'e verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Brnic ile buluşturdu. Brnic'in yakın direğe yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesinin ardından üst direkten döndü.

62. dakikada Başakşehir öne geçti. Crespo'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı, rakiplerini geçtikten sonra penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

76. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında Crespo'ya yapılan faulün ardından Yusuf Sarı'nın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 0-2

Başakşehir, karşılaşmayı 2-0 kazandı.