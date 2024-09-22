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Beşiktaş evinde, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig’in 6. haftasında  sahasında, Eyüpspor’u ağırlayan Beşiktaş son dakikada 3 puanın sahibi oldu.

Spor
  • 22.09.2024 22:23
  • Giriş: 22.09.2024 22:23
  • Güncelleme: 22.09.2024 22:24
Kaynak: ANKA
Beşiktaş evinde, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti
FOTOĞRAF: İHA

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda İKAS Eyüpspor’u konuk etti. Saat 20:00’de başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Beşiktaş 20. dakikada Milot Rashica’nın attığı golle 1 -0 öne geçti. Konuk takım Eyüpspor 64. dakikada Emre Akbaba’nın penaltıdan attığı golle durumu 1-1’e getidi.

Ev sahibi Beşiktaş, 90 artı 3’te Ciro İmmobile’nin penaltıdan attığı golle Eyüpspor’u  2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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