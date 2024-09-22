Beşiktaş evinde, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig’in 6. haftasında sahasında, Eyüpspor’u ağırlayan Beşiktaş son dakikada 3 puanın sahibi oldu.
Kaynak: ANKA
Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda İKAS Eyüpspor’u konuk etti. Saat 20:00’de başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.
Beşiktaş 20. dakikada Milot Rashica’nın attığı golle 1 -0 öne geçti. Konuk takım Eyüpspor 64. dakikada Emre Akbaba’nın penaltıdan attığı golle durumu 1-1’e getidi.
Ev sahibi Beşiktaş, 90 artı 3’te Ciro İmmobile’nin penaltıdan attığı golle Eyüpspor’u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.