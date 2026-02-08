Beşiktaş evinde iki puan bıraktı

Süper Lig'de evinde oynadığı son üç maçta 9 puan alan Beşiktaş, 21. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u konuk etti.

Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Alanyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Güven Yalçın'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Beşiktaş Orkun Kökçü'nün penaltı vuruşuyla ilk yarıda 2-1'i yakaladı.

59. dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Oh, röveşata golle skoru eşitledi. Maçta başka gol olmadı. Beşiktaş 37 puanla 5. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 23 puanla 10. sırada yer aldı.

53. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte arka direkte Agbadou, topu kale önüne indirdi. Altıpas gerisinde Güney Koreli futbolcu Oh'un savunmaya rağmen yaptığı röveşatada meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle önce golü geçerli saymadı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, 58. dakikada gol kararı verdi: 2-2.

61. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün savunma arkasına gönderdiği şık pasa hareketlenen Cerny'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Victor, üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.

71. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yerden çıkardığı pasa kayarak sol ayağıyla vuran Oh'un şutunda kaleci Victor, bir kez daha gole izin vermedi.

84. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden kullandığı frikikte meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.