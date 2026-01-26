Beşiktaş, Eyüp karşısında: Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak. Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta hafta içerisinde iki oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ta bir süredir forma giymeyen Rafa Silva ise bir başka Portekiz takımı Benfica'ya imza attı.

LİGDE 4'ÜNCÜ RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla sahadan 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın 7 golüne eflatun-sarılı takım 3 golle karşılık verdi. Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.

HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ UZATMAK

Siyah-beyazlı takım, Eyüpspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmedi.

Sırasıyla Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la ise berabere kaldı.

İki takımın maça şu 11'lerle başlaması bekleniyor:

Eyüpspor: Marcos Felipe; Talha, Onguene, Emir Ortakaya, Arda; Taşkın, Legowski, Baran; Metehan, Pintor, Umut.



Beşiktaş: Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Cengiz; El Bilal Toure