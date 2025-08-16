Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?
Beşiktaş – Eyüpspor maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi statta, hangi hakemler tarafından yönetilecek? Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesine dair merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde.
Trendyol Süper Lig’in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Eyüpspor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler, “Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularını merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…
MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Murat Altan üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.
BEŞİKTAŞ – EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş - Eyüpspor maçı, İstanbul’un Dolmabahçe semtinde bulunan Beşiktaş Park Stadı’nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Eyüpspor, 17 Ağustos 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak bu mücadelede Beşiktaş lige galibiyetle başlamak, Eyüpspor ise ilk galibiyetini almak istiyor.
BEŞİKTAŞ – EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma, 21.30’da başlayacak. Futbolseverler, bu saatte Beşiktaş Park’taki heyecan dolu mücadeleyi takip edebilecek.