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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 10:00
  • Giriş: 13.01.2024 10:00
  • Güncelleme: 13.01.2024 10:01
Kaynak: AA
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Siyah-beyazlı kulüpten açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladı.

5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, antrenmanda sonra tesislerde kampa girdi.

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