Beşiktaş - Fatih Karagümrük Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında merakla beklenen karşılaşmada Beşiktaş, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle Süper Lig’de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Bu maçların 11’ini kazanan Beşiktaş, sahada etkili performansıyla dikkat çekti. Fatih Karagümrük ise sadece 2 kez galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda 35 gol atarken, Karagümrük fileleri 12 kez havalandırdı.

İstatistiklere Genel Bakış

Oynanan Maç Beşiktaş Galibiyet Fatih Karagümrük Galibiyet Beraberlik 16 11 2 3

Beşiktaş, rakibiyle oynadığı maçların yalnızca birinde gol sevinci yaşayamazken, 15 maçta skor üretmeyi başardı. Gol atılamayan tek karşılaşma ise 1961-1962 sezonunda 1-0 kaybedilen mücadeleydi.

DEPLASMAN KARNESİ DE BEŞİKTAŞ’IN LEHİNE

Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Ayrıca iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetler de Beşiktaş’a ait. Siyah-beyazlılar bir kez 4-0, dört kez ise 4-1’lik skorlarla sahadan galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI YAYIN BİLGİSİ

Maç Tarih Saat Yayın Kanalı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Beşiktaş 30 Kasım 2025 Pazar 20:00 Bein Sports

SON KARŞILAŞMALARIN ÖZETİ

İki takım son olarak 2023-2024 sezonunda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, deplasmanda 1-0, sahasında ise 3-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım bu sezon da iddialı bir kadroyla sahaya çıkarak üstünlüğünü sürdürmek istiyor.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?

Maç 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma Bein Sports’ta canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

İki takım arasında en farklı skor nedir?

Beşiktaş, rakibini bir kez 4-0, dört kez de 4-1'lik skorlarla mağlup ederek en farklı galibiyetleri elde etti.

Fatih Karagümrük Beşiktaş'a karşı kaç galibiyet aldı?

Karagümrük, Beşiktaş’a karşı lig tarihinde sadece 2 galibiyet elde etti.

Beşiktaş kaç maçtır gol atıyor?

Beşiktaş, oynanan 16 maçın 15'inde gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma, sadece üç puan için değil, aynı zamanda istatistiksel üstünlüğün korunması için de büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar hem deplasman avantajını değerlendirmek hem de tarihi rakamlarını güçlendirmek istiyor. Futbolseverlerin gözü, 30 Kasım Pazar akşamı 20.00'de Bein Sports ekranlarında olacak.