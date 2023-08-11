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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 23:18
  • Giriş: 11.08.2023 23:18
  • Güncelleme: 11.08.2023 23:19
Kaynak: AA
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 3-1 mağlup ettiği maçta forma giyen oyuncular günü izinli geçirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, ısınma ve koordinasyon koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

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