Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

  • 27.11.2025 16:06
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda Msırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışma ve çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

