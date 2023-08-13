Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı.
Pas çalışmasıyla süren idman, çift kale taktik maçla sona erdi.
Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.