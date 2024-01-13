Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Ajans Haberleri 13.01.2024 17:51 Giriş: 13.01.2024 17:51

Güncelleme: 13.01.2024 17:51 Kaynak: DHA

A- A A+

Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 20'nci haftasında, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.



