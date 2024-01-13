Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Kaynak: DHA
Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 20'nci haftasında, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
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