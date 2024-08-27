Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi açıkladı

Beşiktaş, yeni transferi Felix Uduokhai'yi resmen açıkladı.

26 yaşındaki Alman stoper, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan resmî açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Uduokhai’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Öte yandan Beşiktaş, Uduokhai için sosyal medya hesabından tanıtım videosu yayınladı.

UDUOKHAI KİMDİR?

Uduokhai, 2017'de 1860 Münih'ten Wolfsburg'a gitti. Bu dönemde Almanya A Milli Takımına çağrılan savunma oyuncusu, milli takımla maça çıkamadı.

Uduokhai, 2020'de Augsburg'a 6.8 milyon euro'ya transfer oldu. Nijerya asıllı 1.93'lük stoper, geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla en çok maça çıktığı sezonu geride bıraktı. Bundesliga'da 33 maça çıkan Uduokhai, 2 gol kaydetti.

Beşiktaş daha önce Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour'u kadrosuna katmıştı.