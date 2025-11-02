Beşiktaş – Fenerbahçe: 2-2 (İlk yarı)

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz’ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlendi.

Ev sahibi Beşiktaş mücadeleye “Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Pualista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Cerny, Toure” ilk 11’iyle çıktı.

Konuk ekip Fenerbahçe ise “Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri” ilk 11’iyle başladı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 5’inci dakikada öne geçti. Toure’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Cerny ceza sahasına ortaladı. Kale önüne koşu yapan Toure’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Beşiktaş, 22’nci dakikada ikinci golü buldu. Emirhan Topçu’nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Toure pasını tekrar ceza sahasına giren Emirhan’a aktardı. Emirhan Topçu’nun sağ ayakla uzak köşeye vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. Beşiktaş, 26’ncı dakikada 10 kişi kaldı. Orkun Kökçü’nün Alvarez’e yaptığı faulün ardından hakem Ali Yılmaz, sarı kart gösterdi. VAR uyarsının ardından pozisyonu tekrar izleyen hakem Ali Yılmaz, kırmızı kart ile Orkun Kökçü’yü oyun dışında bıraktı. Bu pozisyonun ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da hakeme gösterdiği tepki sebebiyle kırmızı kart gördü. 32’nci dakikada sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı kornerde İsmail Yüksek’in kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı’nın uzaklaştırmak istediği top tekrar İsmail’de kaldı. İsmail Yüksek’in bu kez sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 45+3’üncü dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Nene’nin pasının ardından topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Asensio yaptığı düzgün vuruşla skora dengeyi getirdi: 2-2. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.