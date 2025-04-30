Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla devam edecek.