Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi: İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

RAFA SILVA GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, Tammy Abraham yerine El Bilal Toure'ye şans verdi. Yalçın ayrıca geçtiğimiz maç öncesinde performansını eleştirdiği Rafa Silva'yı ilk 11'e yazdı.

LEVENT YÜKSEL SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de ise teknik direktör Domenico Tedesco, Archie Brown yerine Levent Yüksel'i oyuna almaya karar verdi.

İLK 11'LER

Derbinin başlamasına az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. İşte ilk 11’ler:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, En-Nesyri.

HAKEM ALİ YILMAZ'IN İLK DERBİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. Yardımcı hakemlik görevlerini ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlenecek. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.