Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinde Tartışmalı Pozisyonlar: beIN Trio’nun Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in dev karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiye hakem kararları damga vurdu. beIN Trio ekibi, Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban; maçın tartışmalı anlarını tek tek değerlendirerek yorumladı. İşte o anlar ve verilen kararlar...

13. DAKİKA – KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN POZİSYONU

Durum: Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı, penaltı beklentisi oluştu.

Bülent Yıldırım: Topla oynadı, devam kararı doğru.

20. DAKİKA – OOSTERWOLDE - RAFA POZİSYONU

Durum: Sert faul tartışması, sarı kart verilmeli miydi?

Bahattin Duran: Dünyanın her yerinde net sarı kart.

16. DAKİKA – SKRİNİAR - TOURE

Durum: Toure’nin arkadan müdahalesi faul mü?

Bülent Yıldırım: Faul. Bilerek bastıysa sarı kart.

18. DAKİKA – ORKUN KÖKÇÜ’NÜN KIRMIZI KARTI

Bülent Yıldırım: VAR doğru uyardı, kırmızı kart olmalıydı.

15. DAKİKA – SERGEN YALÇIN’IN KIRMIZI KARTI

Bahattin Duran: Sahaya girip şişe tekmeledi, kırmızı doğru.

39. DAKİKA – ASENSİO’NUN POZİSYONU

Durum: Ceza sahasında yerde kaldı, hakem devam dedi.

Tüm yorumcular: Devam kararı doğru.

40. DAKİKA – TEDESCO’NUN SARI KARTI

Bülent Yıldırım: Kırmızı olmalıydı.

41. DAKİKA – ERSİN - EN-NESYRİ GERGİNLİĞİ

Bahattin Duran: İkisine de sarı kart verilmeli.

45+1. DAKİKA – KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PENALTI BEKLENTİSİ

Bülent Yıldırım: Net penaltı, VAR müdahale etmeliydi.

55. DAKİKA – EN-NESYRİ POZİSYONU

Durum: Ceza sahasında yerde kaldı.

Tüm yorumcular: Topa net temas var, devam kararı doğru.

68. DAKİKA – ALVAREZ’İN SARI KARTI

Bülent Yıldırım: Basit faul, sarı kart yanlış.

72. DAKİKA – RAFA SİLVA - EDERSON GERGİNLİĞİ

Bahattin Duran: Rafa tahrik ediyor, sarı kart gerekirdi.

75. DAKİKA – BEŞİKTAŞ’IN PENALTI BEKLENTİSİ

Bülent Yıldırım: Doğal temas, devam doğru.

90+4. DAKİKA – DURAN’IN POZİSYONU

Bahattin Duran: Ceza sahasında itme var, penaltı olmalıydı.

HAKEMİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Bülent Yıldırım: Tecrübesi az, gelişmesi lazım.

beIN Trio kimlerden oluşuyor?

Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban.

Derbide en çok tartışılan karar neydi?

Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı beklediği pozisyon ve Orkun Kökçü’nün kırmızı kartı en çok konuşulan anlar oldu.

Hakem performansı nasıl değerlendirildi?

Trio ekibine göre hakem derbiyi yönetmekte zorlandı, bazı net penaltı kararlarını atladı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sadece sahadaki mücadeleyle değil, hakem kararlarıyla da gündeme oturdu. beIN Trio ekibinin değerlendirmeleri, maçın tartışmalı anlarını futbolseverler için netleştirdi. Özellikle VAR müdahaleleri ve hakem kararsızlıkları, Süper Lig’de hakem tartışmalarını yeniden alevlendirdi.