Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinde Tartışmalı Pozisyonlar: beIN Trio’nun Değerlendirmesi
Tüm Türkiye'nin gündemi dün akşam Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ve hakem kararlarına çevrildi. Peki hakem maçı nasıl yönetti? Orkun ve Sergen Yalçın'ın kırmızı kartları doğru muydu? Hakem hangi kararları atladı? beIN Trio ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler haberimizde.
Trendyol Süper Lig’in dev karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiye hakem kararları damga vurdu. beIN Trio ekibi, Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban; maçın tartışmalı anlarını tek tek değerlendirerek yorumladı. İşte o anlar ve verilen kararlar...
13. DAKİKA – KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN POZİSYONU
Durum: Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı, penaltı beklentisi oluştu.
- Bülent Yıldırım: Topla oynadı, devam kararı doğru.
- Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
- Deniz Çoban: Topla çok net oynuyor, penaltı değil.
20. DAKİKA – OOSTERWOLDE - RAFA POZİSYONU
Durum: Sert faul tartışması, sarı kart verilmeli miydi?
- Bahattin Duran: Dünyanın her yerinde net sarı kart.
- Bülent Yıldırım: Oosterwolde’ye sorsak, o bile sarı kart der.
- Deniz Çoban: Kesinlikle sarı kart.
16. DAKİKA – SKRİNİAR - TOURE
Durum: Toure’nin arkadan müdahalesi faul mü?
- Bülent Yıldırım: Faul. Bilerek bastıysa sarı kart.
- Bahattin Duran: Faul, hakem devam ettirdi ama yanlış.
- Deniz Çoban: Kesin faul.
18. DAKİKA – ORKUN KÖKÇÜ’NÜN KIRMIZI KARTI
- Bülent Yıldırım: VAR doğru uyardı, kırmızı kart olmalıydı.
- Bahattin Duran: Doğru VAR müdahalesi.
- Deniz Çoban: Kırmızı kart kararı doğru.
15. DAKİKA – SERGEN YALÇIN’IN KIRMIZI KARTI
- Bahattin Duran: Sahaya girip şişe tekmeledi, kırmızı doğru.
- Bülent Yıldırım: İhraç kararı doğru.
- Deniz Çoban: Kırmızı kart doğru.
39. DAKİKA – ASENSİO’NUN POZİSYONU
Durum: Ceza sahasında yerde kaldı, hakem devam dedi.
- Tüm yorumcular: Devam kararı doğru.
40. DAKİKA – TEDESCO’NUN SARI KARTI
- Bülent Yıldırım: Kırmızı olmalıydı.
- Bahattin Duran: Kurallar uygulansa her iki kulübe de kart yağardı.
- Deniz Çoban: “Olmaz böyle.”
41. DAKİKA – ERSİN - EN-NESYRİ GERGİNLİĞİ
- Bahattin Duran: İkisine de sarı kart verilmeli.
- Bülent Yıldırım: En-Nesyri gerginliği başlattı, iki oyuncuya da kart.
45+1. DAKİKA – KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PENALTI BEKLENTİSİ
- Bülent Yıldırım: Net penaltı, VAR müdahale etmeliydi.
- Bahattin Duran: UEFA seviyesinde penaltı, hakem kararsız kaldı.
- Deniz Çoban: Açık penaltı.
55. DAKİKA – EN-NESYRİ POZİSYONU
Durum: Ceza sahasında yerde kaldı.
- Tüm yorumcular: Topa net temas var, devam kararı doğru.
68. DAKİKA – ALVAREZ’İN SARI KARTI
- Bülent Yıldırım: Basit faul, sarı kart yanlış.
- Bahattin Duran: Kart vermemesi daha doğru olurdu.
72. DAKİKA – RAFA SİLVA - EDERSON GERGİNLİĞİ
- Bahattin Duran: Rafa tahrik ediyor, sarı kart gerekirdi.
- Bülent Yıldırım: Ederson kendini zor tuttu, sarı kart doğru olurdu.
75. DAKİKA – BEŞİKTAŞ’IN PENALTI BEKLENTİSİ
- Bülent Yıldırım: Doğal temas, devam doğru.
- Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
- Deniz Çoban: Kol pozisyonu doğal.
90+4. DAKİKA – DURAN’IN POZİSYONU
- Bahattin Duran: Ceza sahasında itme var, penaltı olmalıydı.
- Bülent Yıldırım: Penaltı ve kırmızı kart doğru olurdu.
- Deniz Çoban: Net penaltı.
HAKEMİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
- Bülent Yıldırım: Tecrübesi az, gelişmesi lazım.
- Bahattin Duran: Zor maçtı, tecrübe kazandı.
- Deniz Çoban: Fenerbahçe lehine 2 penaltı verilmedi, şanslıydı.
beIN Trio kimlerden oluşuyor?
Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban.
Derbide en çok tartışılan karar neydi?
Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı beklediği pozisyon ve Orkun Kökçü’nün kırmızı kartı en çok konuşulan anlar oldu.
Hakem performansı nasıl değerlendirildi?
Trio ekibine göre hakem derbiyi yönetmekte zorlandı, bazı net penaltı kararlarını atladı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sadece sahadaki mücadeleyle değil, hakem kararlarıyla da gündeme oturdu. beIN Trio ekibinin değerlendirmeleri, maçın tartışmalı anlarını futbolseverler için netleştirdi. Özellikle VAR müdahaleleri ve hakem kararsızlıkları, Süper Lig’de hakem tartışmalarını yeniden alevlendirdi.