Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden notlar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 17 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK YOK

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.

Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

GEÇEN SEZON İKİ DERBİYİ DE BEŞİKTAŞ KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki müsabakayı da tek golle kazandı.

Fenerbahçe karşısında 2023-2024 sezonunda ligdeki iki maçı da kaybeden Beşiktaş, geçen sezon ise çıktığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı ve istatistikleri lehine çevirdi.

10 MAÇIN 8'İNDE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı 10 maçın 8'inde topun fileleriyle buluşmasını önleyemedi.

Siyah-beyazlılar, bu sezon sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynadığı erteleme mücadelelerinde kalesini gole kapattı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda sırasıyla rakiplerini 4-0 ve 2-0 yenmeyi başardı.

Öte yandan Avrupa kupalarına erken veda eden siyah-beyazlı takım, oynadığı 6 eleme maçında da rakiplerinin gol sevincini engelleyemedi.

CENGİZ ÜNDER ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, yarınki derbide siyah-beyazlı formayla boy gösterecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, şans verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

Cengiz Ünder, bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta 3 gol kaydetti.

FENERBAHÇE'DE SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın yarınki derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

SADETTİN SARAN'IN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Saran'ın göreve gelmesinin ardından 4 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.