Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yücel, "Çok güzel bir galibiyet aldık. 'Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır.' demiştim. Taraftarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kazandık. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bir tepki koydular. Maçtan önce de soyunma odasında görüşmüştük. 'Başkanım merak etmeyin, elimizden gelen tüm mücadeleyi yapacağız.' dediler. 'Bizler yönetici olarak görevimizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Siz de profesyonel olarak görevinizi yapmaya başlayın.' dedim." diye konuştu.

Kulübün 22 Aralık Pazar, çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilmesi halinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile mayıs ayına kadar devam edebileceğini söyleyen Yücel, "Serdar hoca bu zor dönemde görevi devraldı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sorumluluk aldı. Onun da ellerine sağlık, teşekkür ediyorum. Umarım onunla daha güzel günler görmeye devam edeceğiz. Serdar hoca kendisi bırakmadığı müddetçe devam etmeyi arzu ederim. Ekibini güçlendirmek lazım. Önümüzde seçim var. Şu an macera aramaya gerek yok. Serdar hoca büyük fedakarlık yaptı, o fedakarlığın karşısında bizim ona karşı aynı fedakarlıkta bulunmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın sıkıntılı günler geçirdiğini kaydeden Yücel, camiayı sükunete davet ederek, "Beşiktaş son zamanlarda biraz çalkantılı günlerden geçiyor. Herkes televizyona çıkıp cevaplar veriyor. Olaylar kişiselleşmiş durumda. Beşiktaş camiası, 121 yıllık bir çınar. Bundan sonra Beşiktaş'ı maddi ve manevi olarak rahatsız edici söylemlerden artık kaçınalım. Seçim kararı aldık, hayırlısı neyse o olsun. İyisiyle kötüsüyle tüm sorumluluğu üstüme alıyorum, her şeyi bana yazsınlar fark etmez. Beşiktaş'a zarar verecek söylemlerden kaçınalım." şeklinde konuştu.

Başkan adaylığına hazırlanan tüm isimlere çağrıda bulunan Yücel, şunları ifade etti:

"Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım, elimi kolumu değil vücudumu taşın altına koydum. Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz. Ben olduğum sürece Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım. Beşiktaş galibiyetlerle, mağlubiyetlerle yönetici seçmemeli. Başkan adayları galibiyet ve mağlubiyetlere bakmamalı. Hodri meydan demiştim, herhangi bir şey beklemeye gerek yok. Beşiktaş için elini taşın altına koyan herkes benim için kutsaldır. Tüm abilerimi, kardeşlerimi bekliyorum adaylık için. En büyük şereflerden biri Beşiktaş başkanlık makamıdır. Mayısta aday olurum ya da olmam ama bugün istifa etmek, Beşiktaş'ı yalnız bırakmak, kaçmak en kolay işti. Tüm yönetim kuruluyla beraber oturup konuştuk. Bütün arkadaşların desteğini aldım. İstifa edip gidebilirdim ama o zaman Beşiktaş'ı büyük bir kaosa sokardık. Böyle bir şeye izin vermeyeceğimize karar verdik. Umarım çok fazla aday çıkar. Beşiktaş zor bir dönemden geçerken insanların sırça köşklerinde atıp tutmaları değil tam tersine gelip burada sorumluluk almalarını ümit ediyorum. Üç hafta var seçime, skorlara bakmayalım. İsmi geçen adaylar da büyük Beşiktaşlı, hepsinin başımın üstünde yeri var. Onları da seçime davet ediyorum. Hodri meydan ifadesinden rahatsızlık olmuş, bundan kastım gelin buyurun hep beraber çıkalım yarışalım."

Seçimde eski başkan Hasan Arat'ın 'Bu yol Beşiktaşlıların yolu' sloganına benzer bir sloganı olup olmayacağına yönelik soruya Yücel, "Slogana gerek yok, icraata gerek var. Sabahtan akşama kadar slogan atmanın faydası yok. Ben icraatımla var olmayı doğru buluyorum." cevabını verdi.

Hüseyin Yücel, ayrıca seçime yeni bir yönetim kurulu listesiyle gireceğini sözlerine ekledi.