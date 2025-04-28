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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 28.04.2025 14:59
  • Giriş: 28.04.2025 14:59
  • Güncelleme: 28.04.2025 14:59
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 34'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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