Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabakanın VAR hakemi belli oldu.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.
AVAR'da Serkan Çimen ve Oğuzhan Çakır görev yapacak.