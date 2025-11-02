Giriş / Abone Ol
Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Spor
  • 02.11.2025 12:31
  • Giriş: 02.11.2025 12:31
  • Güncelleme: 02.11.2025 12:35
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabakanın VAR hakemi belli oldu.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.

AVAR'da Serkan Çimen ve Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden notlar
