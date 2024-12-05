Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'inde puan durumuna göre ikinci sırada yer alan Fenerbahçe beşinci sırada yer alan Beşiktaş'ın konuğu olacak. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Giovanni Van Bronckhorst ile yolları ayıran Beşiktaş Mourinho'nun Fenerbahçesi'ni konuk edecek. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde!

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 19.00 gerçekleşecek. Bein Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Zorlu Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakemi olarak TFF Mehmet Türkmen'i atadı. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Mehmet Türkmen, böylelikle kariyerinde ilk kez bir derbiyi yönetmiş olacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİNDE KİMLER FORMA GİYEMEYECEK?

Beşiktaş'ta derbi öncesinde Paulista ve Uduokhai’nin sakatlıkları bulunurken Fenerbahçe’de ise Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü derbide forma giyemeyecek.