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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 34'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 02.05.2025 14:47
  • Giriş: 02.05.2025 14:47
  • Güncelleme: 02.05.2025 14:47
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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