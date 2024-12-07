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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 14:31
  • Giriş: 07.12.2024 14:31
  • Güncelleme: 07.12.2024 14:31
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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