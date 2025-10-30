Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, sakatlığı geçen Portekizli futbolcu Rafa Silva da katıldı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.