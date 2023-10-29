Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için mesaj yayımladı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladıkları mesajla kutladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yer alan mesajda, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz milletimizle birlikte başlattığı benzeri görülmemiş bağımsızlık mücadelesi, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilan ettiği Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde; 'fikri hür, vicdanı hür' nesiller, 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak misyonumuzun farkında, emanetin sorumluluğunun bilincindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Mesajında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle andığını belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"120 yıllık tarihimizle ülkemizin ilk, Avrupa’nın köklü kulüplerinden birisi olarak; en büyük Beşiktaşlı Atatürk’ün Akaretler 76 numarada tutuşturduğu Cumhuriyet ve devrim ateşi, ilelebet yolumuza ışık tutacaktır. Atatürk’ten aldığımız ilhamla onun ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda daima ilerleyecek, ülkemizi gururlandıran başarılara yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin istikbalini 100 yıldır güneş gibi aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağına yürekten inanıyorum. Dünya döndükçe Türkiye Cumhuriyeti var olacak, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Beşiktaş Jimnastik Kulübü var olacak. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde, "Cumhuriyet'in Feneri Olarak Biz Bu Cumhuriyet'e Sevdalıyız: Sonsuza Dek Cumhuriyet" başlığıyla şu mesaj paylaşıldı:

"Yüz yıl önce topraklarında doğduğu topluma umut aşılamış, evrensel uygarlığı ve çağdaşlaşmayı ulusumuza armağan etmiş Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 100 yıl önce bugün, bağımsızlık ateşiyle yanan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun izinden gidenlerin, O’nun 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' sözlerini benimsemiş olup mücadele edenlerin, ‘Cumhuriyet, küllerinden yeniden doğmuş bir ulusun sembolü’ diyenlerin bıraktığı bu miras onurlu ve gururlu 100 yılı geride bırakıyor. Sadece bir tarihi anı olmaktan öte bir milat olan 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimize sonsuz bağlıyız!

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kıymetli ülkenin geleceği inşa etme sorumluluğunu armasında, formasında, omuzlarında gururla taşıyan; bu sorumluluğun bilinciyle, daha aydınlık, daha demokratik bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. 100 yıl önceki o tarihi günün coşkusunu, heyecanını ve gururunu bugün kutlarken, bir sonraki yüz yılı da aynı coşku, aynı azim ve aynı kararlılıkla karşılamaya hazırız. Atamızın aklımıza kazılı 'Bu ülkeye ve ulusa hizmet görevi bitmeyecektir' sözüyle ülkemiz ve ulusumuz için çalışmaya devam edeceğiz!"

Galatasaray Kulübünün kutlama mesajında ise şunlar kaydedildi:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'en büyük eserim' dediği, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşını gururla kutluyoruz. Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyetimiz, kuruluş günündeki sarsılmaz inancı daima koruyacak, yüce Türk milletinin 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' yaşama garantisi olmayı ilelebet sürdürecektir. Cumhuriyetin 100’ü Galatasaray olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekte de mesut, muvaffak ve muzaffer olacağına güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutluyor; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."