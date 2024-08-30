Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin bütün rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin eşleştiği takımlar şöyle:

Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union SG, Midtjylland (D), Athletic Bilbao ve Twente (D).

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray'ın bütün rakipleri ise şöyle:

Ajax (D), Tottenham, PAOK (D), AZ Alkmaar, Malmö (D), Dinamo Kiev, RFS (D), Elfsborg.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Frankfurt (D), Ajax, Lyon (D), Maccabi Tel-Aviv, Bodo/Glimt (D), Malmö, Athletic Bilbao ve Twente (D).

Turnuvada yer alan takımlar şöyle:Manchester United

Tottenham Hotspur

Real Sociedad

AS Roma

Athletic Bilbao

FC Porto

ACF Fiorentina

Olympique Lyon

Ajax Amsterdam

Eintracht Frankfurt

Lazio Rom

OGC Nice

Fenerbahçe

Galatasaray

TSG 1899 Hoffenheim

Beşiktaş JK

SC Braga

RSC Anderlecht

PAOK

Olympiakos

Slavia Prag

Glasgow Rangers

Dinamo Kiev

Union Saint-Gilloise

AZ Alkmaar

Twente

Midtjylland

Ludogorets

Bodø/Glimt

FCSB

Viktoria Plzen

Malmö

Maccabi Tel Aviv

Karabağ

IF Elfsborg

FC RFS

YENİ FORMAT

Bu sezonla birlikte UEFA'nın düzenlediği kulüp turnuvalarının formatı değişti. Yeni formata göre takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gib ilk turda 4'ü içeride, 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak ve lig usulüne göre ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda 8 takım daha son 16 turuna yükselecek. 25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

İlk turda aynı ülkenin takımları karşı karşıya gelmeyecek.

MAÇLAR SALI VE ÇARŞAMBA DA OYNANACAK

Öte yandan perşembe günleri oynanan Avrupa Ligi maçları, aynı şehrin takımlarının UEFA organizasyonlarında aynı gün sahaya çıkamaması nedeniyle bir gün öncesine alınabilecek.



İstanbul ekiplerinin iç saha maçları fikstürde aynı haftaya denk gelirse, maçlar çarşamba ve salı günleri de oynanabilecek.

Ligde maç takvimi şu şekilde:

1. maçlar: 25-26 Eylül

2. maçlar: 3 Ekim

3. maçlar: 24 Ekim

4. maçlar: 7 Kasım

5. maçlar: 28 Kasım

6. maçlar: 12 Aralık

7. maçlar: 23 Ocak 2025

8. maçlar: 30 Ocak 2025

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025