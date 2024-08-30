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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Spor
  • 30.08.2024 12:09
  • Giriş: 30.08.2024 12:09
  • Güncelleme: 30.08.2024 12:16
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar dün oynanan play-off maçlarının ardından belli oldu.

Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer alacağı turnuvada 4 torba da şekillendi.

Saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle takımların karşılacağı rakipler de belli olacak.

Turnuvada yer alan takımlar şöyle:Manchester United    
Tottenham Hotspur    
Real Sociedad  
AS Roma   
Athletic Bilbao   
FC Porto    
ACF Fiorentina    
Olympique Lyon   
Ajax Amsterdam    
Eintracht Frankfurt    
Lazio Rom    
OGC Nice  
Fenerbahçe   
Galatasaray    
TSG 1899 Hoffenheim    
Beşiktaş JK 
SC Braga   
RSC Anderlecht  
PAOK 
Olympiakos 
Slavia Prag  
Glasgow Rangers  
Dinamo Kiev   
Union Saint-Gilloise 
AZ Alkmaar   
Twente 
Midtjylland   
Ludogorets
Bodø/Glimt 
FCSB  
Viktoria Plzen 
Malmö 
Maccabi Tel Aviv 
Karabağ    
IF Elfsborg   
FC RFS

YENİ FORMAT

Bu sezonla birlikte UEFA'nın düzenlediği kulüp turnuvalarının formatı değişti. Yeni formata göre takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gib ilk turda 4'ü içeride, 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak ve lig usulüne göre ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda 8 takım daha son 16 turuna yükselecek. 25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

İlk turda aynı ülkenin takımları karşı karşıya gelmeyecek.

MAÇLAR SALI VE ÇARŞAMBA DA OYNANACAK

Öte yandan perşembe günleri oynanan Avrupa Ligi maçları, aynı şehrin takımlarının UEFA organizasyonlarında aynı gün sahaya çıkamaması nedeniyle bir gün öncesine alınabilecek.  
 
İstanbul ekiplerinin iç saha maçları fikstürde aynı haftaya denk gelirse, maçlar çarşamba ve salı günleri de oynanabilecek.

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