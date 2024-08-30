Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar dün oynanan play-off maçlarının ardından belli oldu.
Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer alacağı turnuvada 4 torba da şekillendi.
Saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle takımların karşılacağı rakipler de belli olacak.
Tottenham Hotspur
Real Sociedad
AS Roma
Athletic Bilbao
FC Porto
ACF Fiorentina
Olympique Lyon
Ajax Amsterdam
Eintracht Frankfurt
Lazio Rom
OGC Nice
Fenerbahçe
Galatasaray
TSG 1899 Hoffenheim
Beşiktaş JK
SC Braga
RSC Anderlecht
PAOK
Olympiakos
Slavia Prag
Glasgow Rangers
Dinamo Kiev
Union Saint-Gilloise
AZ Alkmaar
Twente
Midtjylland
Ludogorets
Bodø/Glimt
FCSB
Viktoria Plzen
Malmö
Maccabi Tel Aviv
Karabağ
IF Elfsborg
FC RFS
YENİ FORMAT
Bu sezonla birlikte UEFA'nın düzenlediği kulüp turnuvalarının formatı değişti. Yeni formata göre takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gib ilk turda 4'ü içeride, 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak ve lig usulüne göre ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.
8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda 8 takım daha son 16 turuna yükselecek. 25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.
İlk turda aynı ülkenin takımları karşı karşıya gelmeyecek.
MAÇLAR SALI VE ÇARŞAMBA DA OYNANACAK
Öte yandan perşembe günleri oynanan Avrupa Ligi maçları, aynı şehrin takımlarının UEFA organizasyonlarında aynı gün sahaya çıkamaması nedeniyle bir gün öncesine alınabilecek.
İstanbul ekiplerinin iç saha maçları fikstürde aynı haftaya denk gelirse, maçlar çarşamba ve salı günleri de oynanabilecek.