Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar dün oynanan play-off maçlarının ardından belli oldu.

Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer alacağı turnuvada 4 torba da şekillendi.

Saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle takımların karşılacağı rakipler de belli olacak.

Turnuvada yer alan takımlar şöyle:Manchester United

Tottenham Hotspur

Real Sociedad

AS Roma

Athletic Bilbao

FC Porto

ACF Fiorentina

Olympique Lyon

Ajax Amsterdam

Eintracht Frankfurt

Lazio Rom

OGC Nice

Fenerbahçe

Galatasaray

TSG 1899 Hoffenheim

Beşiktaş JK

SC Braga

RSC Anderlecht

PAOK

Olympiakos

Slavia Prag

Glasgow Rangers

Dinamo Kiev

Union Saint-Gilloise

AZ Alkmaar

Twente

Midtjylland

Ludogorets

Bodø/Glimt

FCSB

Viktoria Plzen

Malmö

Maccabi Tel Aviv

Karabağ

IF Elfsborg

FC RFS

YENİ FORMAT

Bu sezonla birlikte UEFA'nın düzenlediği kulüp turnuvalarının formatı değişti. Yeni formata göre takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gib ilk turda 4'ü içeride, 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak ve lig usulüne göre ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda 8 takım daha son 16 turuna yükselecek. 25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

İlk turda aynı ülkenin takımları karşı karşıya gelmeyecek.

MAÇLAR SALI VE ÇARŞAMBA DA OYNANACAK

Öte yandan perşembe günleri oynanan Avrupa Ligi maçları, aynı şehrin takımlarının UEFA organizasyonlarında aynı gün sahaya çıkamaması nedeniyle bir gün öncesine alınabilecek.



İstanbul ekiplerinin iç saha maçları fikstürde aynı haftaya denk gelirse, maçlar çarşamba ve salı günleri de oynanabilecek.