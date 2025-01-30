Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.

Dokuzuncu sırada yer alan Galatasaray, 16. sıradaki Ajax ile deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray maçı kazanması halinde ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

9 puanla 23. sırada yer alan Fenerbahçe, ise 19. sıradaki Midtjylland ile deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe maçı kazanması halinde son 16 turu için play-off oynama hakkı elde edecek. Fenerbahçe kaybederse veya berabere kalırsa diğer maçların sonuçları önemli olacak.

Beşiktaş ise yine deplasmanda Twente ile karşılaşacak. 9 puanla 24. sırada yer alan Beşiktaş, 26. sıradaki Twente'yi yenmesi halinde play-off'u garantileyecek. Beraberlik durumunda da şansı devam edecek Beşiktaş maçı kaybetmesi halinde yüksek ihtimalle turnuvaya veda edecek.

Maçların tamamı TSİ 23.00'te başlayacak.

Son 16 turuna yükselmek için yapılacak play-off turunun eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi yarın yapılacak.