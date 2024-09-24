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Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası ilk hafta maçında Buducnost VOLI'yi ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 24.09.2024 11:36
  • Giriş: 24.09.2024 11:36
  • Güncelleme: 24.09.2024 11:36
Kaynak: AA
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası ilk hafta maçında Buducnost VOLI'yi ağırlayacak

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Geçen sezon turnuvada yarı final oynama başarısı gösteren siyah-beyazlılar, grubunu 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada bitirerek play-off'lara yükselmişti.

Play-off'larda İspanya'dan Dreamland Gran Canaria ve İsrail'den Hapoel Shlomo Tel Aviv'i geçen siyah-beyazlı takım, yarı finalde Fransa ekibi JL Bourg'a elenerek finalin bir adım uzağında kalmıştı.

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