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Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Hapoel Shlomo ile Belgrad'da karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 07.10.2024 13:30
  • Giriş: 07.10.2024 13:30
  • Güncelleme: 07.10.2024 13:30
Kaynak: AA
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Hapoel Shlomo ile Belgrad'da karşılaşacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında Beşiktaş Fibabanka, yarın İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan iki takımdan Beşiktaş Fibabanka 7'nci, Hapoel Shlomo Tel Aviv ise 5'inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv karşılaşmasının, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul yerine Belgrad'da oynanmasına karar verilmişti.

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