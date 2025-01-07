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Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Joventut Badalona'ya konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 07.01.2025 11:32
  • Giriş: 07.01.2025 11:32
  • Güncelleme: 07.01.2025 11:32
Kaynak: AA
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Joventut Badalona'ya konuk olacak

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımıyla karşılaşacak.

Palau Olimpic De Badalona'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgi alan Beşiktaş Fibabanka, 5. sırada bulunuyor. 4 galibiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 10 takımlı ligde 9. sırada.

Son 2 maçını deplasmanda oynayan siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda parkeden yenilgiyle ayrıldı.

Ligdeki son 5 karşılaşmasında 4 yenilgi alan Joventut Badalona, tek galibiyetini Trefl Sopot'a karşı aldı.

İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakasını Beşiktaş Fibabanka 82-76'lık galibiyetle tamamlamıştı.

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