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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Emanuel Terry'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Emanuel Terry'yi kadrosuna dahil etti.

Ajans Haberleri
  • 29.06.2024 16:21
  • Giriş: 29.06.2024 16:21
  • Güncelleme: 29.06.2024 16:21
Kaynak: AA
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Emanuel Terry'yi kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen 2,06 boyundaki pivotla sözleşme imzalandığı belirtildi.

27 yaşındaki oyuncu, Manisa temsilcisiyle geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 32 maçta, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 14 karşılaşmada forma giydi.

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