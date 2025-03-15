Beşiktaş Fibabanka- Galatasaray: 92-77
İSTANBUL, (DHA)-
SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör
BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Mathews 11, Needham 13, Sleva 21, Berk Uğurlu 1, Plavsic 4, Allman 12, Yiğit Arslan 14, Morgan 10, Terry 6
GALATASARAY: GALATASARAY: Palmer Jr. 14, Wallace 20, Buğrahan Tuncer 11, Delgado 12,
Cummings 2, Sadık Emir Kabaca 2, Izundu 11, Blumbergs 5, Yaman Alişan
1’İNCİ PERİYOT: 28-20
DEVRE: 47-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-63
Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Asım Pars sezonu 21’nci haftasının derbi karşılaşmasında
Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray’ı konuk etti. Siyah beyazlılar maçtan 92-77 galip ayrılmayı başardı.
Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Beşiktaş’tan Dustin Sleva olurken Siyah beyazlılar bu sonuçla 21 maçta 16 galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.