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Beşiktaş Fibabanka- Galatasaray: 92-77

Ajans Haberleri
  • 15.03.2025 20:26
  • Giriş: 15.03.2025 20:26
  • Güncelleme: 15.03.2025 20:26
Kaynak: DHA
Beşiktaş Fibabanka- Galatasaray: 92-77

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Mathews 11, Needham 13, Sleva 21, Berk Uğurlu 1, Plavsic 4, Allman 12, Yiğit Arslan 14, Morgan 10, Terry 6

GALATASARAY: GALATASARAY: Palmer Jr. 14, Wallace 20, Buğrahan Tuncer 11, Delgado 12,

Cummings 2, Sadık Emir Kabaca 2, Izundu 11, Blumbergs 5, Yaman Alişan

1’İNCİ PERİYOT: 28-20

DEVRE: 47-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-63

Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Asım Pars sezonu 21’nci haftasının derbi karşılaşmasında

Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray’ı konuk etti. Siyah beyazlılar maçtan 92-77 galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Beşiktaş’tan Dustin Sleva olurken Siyah beyazlılar bu sonuçla 21 maçta 16 galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

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