Beşiktaş Fibabanka, yarın Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji'nin liderliği garantilediği grupta 17 maçta 9 galibiyeti ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş Fibabanka, son hafta öncesinde 5. sırada bulunuyor.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekiplerin direkt çeyrek finale yükseldiği organizasyonda, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar ise çeyrek finale kalabilmek için 8'li final turu oynayacak.

17 maçta 6 galibiyet, 11 yenilgi yaşayan Dolomiti Energia Trento'nun ilk 6 şansı bulunmuyor.

İki ekibin İtalya'da yaptığı maçı Beşiktaş Fibabanka 83-68 kazanmıştı.