Beşiktaş, Filipe Luis görüşmelerinde son durum

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden Filipe Luis konusunda temaslardan bir sonuç alamadı.

Gazeteci Sercan Dikme Siyah-beyazlı yetkililer ile Brezilyalı teknik adamın tarafı arasında yapılan görüşmede, tarafların karşılıklı olarak fikirlerini dinlediği öğrenildi. Ancak Filipe Luis’in kariyeriyle ilgili aceleci bir karar vermek istemediği belirtildi.

CİDDİ TEKLİFLER VAR

Avrupa’dan da ciddi teklifler alan genç teknik adamın, önüne gelen seçenekleri bekleyip daha sonra ekibiyle birlikte kapsamlı bir değerlendirme yapacağı ifade edildi.

Beşiktaş ise bu süreçte teknik direktör arayışını sürdürecek. Siyah-beyazlı yönetim, yeni teknik direktör kararında hata yapmamak adına tüm ihtimalleri detaylı şekilde masaya yatırıyor.