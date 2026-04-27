Beşiktaş finalde kritik sınavda: Hedef seriyi sürdürmek

Beşiktaş, Eurocup final serisinin ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg’a konuk olacak. Ekinox Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

Serinin ilk karşılaşmasında sahasında 72-60 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, eşleşmede 1-0 geriye düştü.

İki galibiyete ulaşan takımın kupaya uzanacağı final serisinde Beşiktaş, deplasmanda kazanarak seriyi yeniden dengelemeyi ve avantajı İstanbul’a taşımayı hedefliyor.

6 MAÇTA 3 GALİBİYET

İki ekip Eurocup'ta bugüne kadar 6 kez karşı karşıya gelirken, taraflar bu maçlarda üçer galibiyet aldı. Yarın oynanacak mücadele, rekabette dengeyi bozacak yedinci randevu olacak.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş’ın galip gelmesi halinde seri İstanbul’a taşınacak ve şampiyonu belirleyecek üçüncü maç 1 Mayıs Cuma günü siyah-beyazlıların sahasında oynanacak.

Fransız temsilcisi Cosea JL Bourg’un sahadan galibiyetle ayrılması durumunda ise seriyi 2-0’a getirerek şampiyonluğunu ilan edecek.