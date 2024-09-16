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Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Joao Mario'dan taraftarlara mesaj

Beşiktaş formasıyla dün ilk maçına çıkan Joao Mario, Türkçe yaptığı paylaşımda "İstediğimiz sonucu alamadık" derken Beşiktaş taraftarına "Evimdeki ilk maçımda hepinizi orada görmek için sabırsızlanıyorum" diyerek seslendi.

Spor
  • 16.09.2024 17:29
  • Giriş: 16.09.2024 17:29
  • Güncelleme: 16.09.2024 17:36
Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Joao Mario'dan taraftarlara mesaj
Fotoğraf: DepoPhotos

Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Joao Mario, yeni takımıyla ilk maçına dün akşam Trabzonspor karşısında ilk 11'de çıktı.

31 yaşındaki Portekizli orta saha, X hesabından Türkçe paylaşım yaparak Beşiktaşlı taraftarlara seslendi.

1-1 biten Trabzonspor maçına ilişkin, "İstediğimiz sonucu alamadık" diyen Mario, "Evimdeki ilk maçımda hepinizi orada görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, 22 Eylül Pazar günü kendi sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

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