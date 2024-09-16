Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Joao Mario'dan taraftarlara mesaj

Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Joao Mario, yeni takımıyla ilk maçına dün akşam Trabzonspor karşısında ilk 11'de çıktı.

31 yaşındaki Portekizli orta saha, X hesabından Türkçe paylaşım yaparak Beşiktaşlı taraftarlara seslendi.

1-1 biten Trabzonspor maçına ilişkin, "İstediğimiz sonucu alamadık" diyen Mario, "Evimdeki ilk maçımda hepinizi orada görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş oyuncusu olarak ilk maçım için gerçekten mutluyum. İstediğimiz sonucu alamadık ama Pazar günü tekrar sahaya çıkacağız. Evimdeki ilk maçımda hepinizi orada görmek için sabırsızlanıyorum 🦅🙌🏾 pic.twitter.com/dM5nYWS4nJ