Beşiktaş, forvet hattına El Bilal Toure'yi getiriyor

İDTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Siyah-beyazlılar, Malili santrafor oyuncusu El Bilal Toure için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamada şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."

Atalanta'da forma giyen golcü futbolcu El Bilal Toure, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecek