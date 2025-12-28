Beşiktaş forvet transferi için Premier Lig'e yöneldi

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir isim üzerinde duruyor. Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta forma giyen Arnaud Kalimuendo için girişimlere başladığı öğrenildi.

KİRALIK FORMÜLÜ

TRT Spor’un haberine göre Beşiktaş, 23 yaşındaki Fransız santrforu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Kulüpler arasında temasların kurulabileceği ifade ediliyor.

Rennes’te gösterdiği performansın ardından sezon başında Nottingham Forest’a transfer olan Kalimuendo için İngiliz kulübü 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Genç golcünün Forest ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 13 karşılaşmada 386 dakika süre alan Kalimuendo, 2 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun durumu, Beşiktaş yönetimi tarafından yakından takip ediliyor.