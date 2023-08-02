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Beşiktaş Futbol Takımı, Arnavutluk'a gitti

Ajans Haberleri
  • 02.08.2023 16:06
  • Giriş: 02.08.2023 16:06
  • Güncelleme: 02.08.2023 16:06
Kaynak: AA
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Beşiktaş Futbol Takımı, Arnavutluk'a gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Arnavutluk ekibi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu ülkeye gitti.

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a hareket etti.

Kafilede ikinci başkan Engin Baltacı ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Beşiktaş, Tirana maçının hazırlıklarını TSİ 20.00'de Arena Kombetare'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik direktör Şenol Güneş, TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

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