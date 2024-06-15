Beşiktaş, Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde, 33 yaşındaki stoper ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtirek, "Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 avro, 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 avro imza parası 3 yılda ödenecektir" denildi.

Gabriel Paulista, kariyerinde Vitoria, Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid formalarını giydi.