Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'yı ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 11.11.2025 11:26
  • Giriş: 11.11.2025 11:26
  • Güncelleme: 11.11.2025 11:26
Kaynak: AA
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'yı ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, gruptaki son maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 82-79 mağlup oldu.

Dolomiti Energia ise üçer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada kendine yer buldu.

BirGün'e Abone Ol