Beşiktaş GAİN – Cosea Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? | BKT Eurocup 5. Hafta

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup B Grubu beşinci hafta maçında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg-en-Bresse’i ağırlamaya hazırlanıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, grubun liderine karşı önemli bir sınav verecek. Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olacak.

BEŞİKTAŞ GAİN’İN EUROCUP PERFORMANSI

Sezonun ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden Beşiktaş GAİN, B Grubu’nda ikinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son üç maçını kazanarak formda bir grafik yakaladı. Tek yenilgisini deplasmanda Ulm karşısında alan Beşiktaş, evinde ise henüz mağlubiyet yaşamadı.

COSEA JL BOURG FORMDA BAŞLADI

Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg, BKT Eurocup’ta 4’te 4 yaparak grubun zirvesine yerleşti. Rakip potalara yüksek skor katkısı sağlayan Fransız ekibi, bu performansıyla Beşiktaş’ın en zorlu rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor.

BKT EUROCUP B GRUBU PUAN DURUMU (4. HAFTA SONU)

Sıra Takım O G M A Y Yüzde 1 Cosea JL Bourg 4 4 0 326 249 1.000 2 Beşiktaş GAİN 4 3 1 372 345 0.750 3 Ulm 4 3 1 396 384 0.750 4 Buducnost 4 2 2 345 308 0.500 5 Türk Telekom 4 2 2 332 316 0.500 6 London Lions 4 2 2 287 323 0.500 7 Chemnitz 4 1 3 318 305 0.250 8 Lietkabelis 4 1 3 311 356 0.250 9 Panionios 4 1 3 292 337 0.250 10 Trento 4 1 3 286 342 0.250

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Beşiktaş GAİN, son üç maçını kazanarak çıkışa geçti.

Cosea JL Bourg, Eurocup’ta 4 maçta 4 galibiyetle namağlup durumda.

TRT Spor ekranlarında saat 19.00’da canlı yayınlanacak mücadele, grup liderliğini yakından ilgilendiriyor.

Beşiktaş GAİN, galibiyet alması halinde puanını 0.750’den 0.800’e yükseltebilir ve zirve yarışını sürdürebilir.

BEŞİKTAŞ GAİN – COSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN – Cosea maçı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da oynanacak. Mücadele, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.